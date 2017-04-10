Спорт Сергей Лисин Лига денег Мнение Мастер спорта международного класса Сергей Лисин — о том, почему НХЛ не захотела отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхане Фото: РИА Новости/Александр Вильф

НХЛ — главная хоккейная лига на планете. Кубок Стэнли — главный трофей этой лиги.

Даже если предположить, что КХЛ начнет демонстрировать более красивую игру (а это пока не так) или предлагать больше денег игрокам (а это тоже пока не так), остается главное — любой мальчишка на планете, приходя в хоккейную секцию, видит себя там, в Северной Америке, держащим над головой огромный, почти метровой высоты, кубок с наваренными кольцами.

Кубок, который держали легенды. Кубок, ценность которого определяется уже не столько размерами контрактов, позволяющих принять участие в его розыгрыше, сколько историей, записями решающих матчей и, наконец, статусом.

Именно этот статус дает НХЛ возможность диктовать свои условия, и давайте не забывать — это МОК пришел к НХЛ, а не наоборот. Для большего интереса к Олимпиаде-1988 МОК пошел на уступки, допустив к Играм профессионалов не старше 23 лет. В Калгари ждали тогдашнего новичка «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье и центрального нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Пэта Лафонтейна.

МОК открыл двери, но лиге это было не нужно, поэтому перерыва в сезоне-1987/88 ради участия в Играх не случилось. Да и Лемье к тому моменту заиграл так, что никакая Олимпиада ему была уже не интересна. Он шел и в итоге пришел к обладанию «Харт Мемориал Трофи» — как игрок, вытянувший «Пингвинз» в плей-офф.

К 1998 году, когда лига наконец решилась на перерыв в играх ради Олимпиады, ситуация изменилась. Во-первых, НХЛ изрядно потряхивало после локаута (остановка работы и прекращение выплаты зарплаты с целью давления на работников) в сезоне-1994/95, эхо которого отдавалось еще минимум пару лет. Во-вторых, тогда уже было ясно, что в 2002 году Олимпиада пройдет в США, в Солт-Лейк-Сити. В-третьих, участие профессионалов в Играх стало в те годы модным и, главное, прибыльным трендом: в Барселону-1992 приехали баскетболисты, в Атланту-1996 — велогонщики. Естественно, Лига воспользовалась веянием времени, тем более что новый комиссар НХЛ Гэри Беттмэн пришел туда в 1993 году именно из НБА.

Совокупность спроса на «Игры всех звезд» и факта участия в них профессионалов привела к тому, что хоккейного турнира в Нагано-1998 зрители ждали с гораздо большим трепетом, чем выхода очередного голливудского блокбастера. «Это наиболее значительный международный турнир, начиная с летней серии 1972 года между Канадой и СССР», — писала «Нью-Йорк Таймс».

Благодаря участию в той Олимпиаде НХЛ нашла новые рынки, значительно повысила доходы и укрепила свои позиции за пределами Северной Америки. И это все при том, что на самих Играх сборные США и Канады вылетели в четверть- и полуфиналах, оставшись без медалей.

Ну а через четыре года была Олимпиада в Солт-Лейк-Сити — дома у лиги. И прошла она для хозяев триумфально — золото Канады, команду которой возглавлял уже ставший легендой Лемье, и серебро США. Запредельные рейтинги, взлет цен на билеты, сверхдоходы от ТВ-рекламы — ставка, сделанная в 1997 году, оказалась долгоиграющей. А когда в 2003 году для проведения Игр 2010 года был выбран Ванкувер, стало ясно: взятый ранее курс надо продолжать.

Лигой всегда двигали власть и деньги. Два этих фактора слились воедино, разделить их крайне сложно, но в конечном итоге именно власть дает то, что за деньги не купишь, — уважение. Лигу не обязательно любить, в принципе ее можно ненавидеть, но согласитесь, что не уважать ее нельзя.

В ближайшем будущем зимних Олимпиад в Северной Америке не планируется.

Решение о том, что НХЛ не будет делать перерыв на Игры-2018 в Пхенчхане, которое огласил на днях Гэри Беттмэн, продиктовано исключительно экономическим расчетом и попыткой сохранить власть над ситуацией. Не ищите в нем политики или провокаций. Когда это было выгодно, тот же Беттмэн выпускал игроков на Олимпиаду без проблем.

«Власть прежде всего должна быть разумной, — писал Экзюпери, — Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию».

Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм. Наших в НХЛ сорок человек, чуть больше четырех процентов от общего количества игроков. Революции малыми силами — дело опасное.

Автор — мастер спорта России международного класса, член сборной команды России по конькобежному спорту



Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

