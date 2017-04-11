Политика Марина Юршина, Евгений Девятьяров Полицейских освободят от досмотра авиапассажиров Обеспечивать предполетную и послеполетную безопасность поручат службам аэропортов Фото: РИА НОВОСТИ/Илья Питалев

Правительство предлагает освободить полицейских от обязанности досматривать авиапассажиров и членов экипажа. Эту функцию передадут службам авиационной безопасности аэропорта. Таким образом, полагают в кабмине, сотрудники ОВД на транспорте смогут полностью сосредоточиться на борьбе с хулиганами и авиадебоширами. Соответствующий законопроект, разработанный МВД, Госдума рассмотрит в первом чтении после майских каникул. Источники в отрасли заявили «Известиям», что в данный момент сотрудников ОВД недостаточно для эффективного обеспечения безопасности в аэропортах. Однако не факт, что при передаче полномочий эту проблему удастся решить.

Законопроект, разработанный МВД, был внесен в Госдуму 22 марта 2017 года. Его авторы разработали поправки в Воздушный кодекс, согласно которым сотрудники полиции освобождаются от участия в проведении предполетного и послеполетного досмотра пассажиров и членов экипажа воздушного судна. Проводить его будут службы авиационной безопасности.

В законопроекте также прописаны основания для проведения послеполетного досмотра пассажиров воздушных судов: например, в случаях, когда оператор аэропорта или перевозчика получает информацию об угрозе незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Предлагаемые меры не нанесут ущерба безопасности пассажиров, а, напротив, усилят ее, заявил «Известиям» зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

— Поправки ориентированы на то, чтобы максимально оптимизировать деятельность служб авиационной безопасности аэродромов и эксплуатантов, подразделений ведомственной охраны и уполномоченных органов. Сотрудников органов внутренних дел в аэропортах всё равно недостаточно для досмотровой работы, да и заниматься они должны совершенно другими задачами, — сказал он.

По словам депутата, вместо того чтобы постоянно дежурить в местах проверки багажа, полицейские смогут сконцентрироваться, например, на борьбе с авиадебоширами — хулиганами, которые «напиваются, скандалят и портят полет тем, кто находится с ними в одном самолете».

До 11 мая комитет соберет замечания и предложения к законопроекту. Представлять его на пленарном заседании будет статс-секретарь — замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Инициатива касается нормативно-правового регулирования работы полиции. Фактически сотрудники органов внутренних дел и сейчас не участвуют в досмотрах — их просто слишком мало для этого, рассказал «Известиям» источник в авиа­отрасли. По его словам, наряды полиции занимаются вопросами обеспечения правопорядка — например, если начинается драка, кто-то хулиганит или произошла кража.

— На территории аэропортов круглосуточно дежурит слишком мало полицейских, чтобы заниматься и хулиганами, и досмотром пассажиров и багажа. Поэтому по факту полиция и не участвует в досмотрах — это делает служба авиационной безопасности. Если они обнаруживают что-то опасное — взрывчатое вещество или наркотики, то вызывают сотрудников полиции. То есть функция служб авиабезопасности — находить и пресекать, а МВД — арестовать, возбудить и расследовать уголовное или административное дело, — пояснил собеседник «Известий».

Эксперты сомневаются в том, что службы авиационной безопасности смогут работать на должном уровне.

— К сожалению, еще с принятием закона «О транспортной безопасности» эти обязанности, по сути, возложили на службы авиационной безопасности аэропортов и авиакомпаний, являющихся частными структурами. На мой взгляд, эти подразделения не в состоянии обеспечить в полной мере безопасность пассажиров по всему спектру угроз, особенно в части, касающейся противодействия терроризму и экстремизму. Только спецслужбы и органы полиции обладают всеми необходимыми полномочиями и инструментарием для предотвращения терактов, в том числе на воздушном транспорте, — заявил «Известиям» авиационный эксперт, главный редактор специализированного интернет-портала Роман Гусаров.​​​​​

В пресс-службе аэропорта Домодедово «Известиям» заявили, что такие нововведения должны приниматься после обсуждения с экспертным сообществом.

— При внесении любых законодательных изменений в сфере транспортной безопасности необходимо опираться на консолидированное мнение отраслевых ассоциаций, аэропортов и авиакомпаний. Со своей стороны аэропорт принимает участие в обсуждении законопроекта вместе с другими представителями отрасли, так как важно, чтобы изменения законодательства не сказались на качественной работе всех субъектов обеспечения транспортной безопасности, — сообщил представитель Домодедово.

В компании «Аэрофлот» «Известиям» заявили, что принятие законопроекта «не окажет отрицательного воздействия на уровень обеспечения безопасности» и на деятельность авиакомпании. В Росавиации от комментариев отказались.