Экономика Евгения Перцева МЭР не поддержало новые требования к безопасности торговли В ведомстве сочли избыточным комплекс мер, которые обойдутся в 966 млрд рублей Фото: агентство городских новостей «Москва»

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минпромторга, который устанавливает новые требования к антитеррористической защищенности торговых объектов. Новые системы видеонаблюдения, оповещения, освещения, управления эвакуацией и постоянная охрана — всё это, по мнению Минпромторга, обеспечивало бы новый уровень безопасности, но, по подсчетам Минэка, обошлось бы в 966,8 млрд рублей. При этом часть этой суммы легла бы на плечи государства.

Минэкономразвития дало негативную оценку регулирующего воздействия (ОРВ) на проект постановления правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов…».



«Принятие проекта акта в представленной редакции не может быть поддержано», — говорится в заключении Минэкономразвития, с которым ознакомились «Известия».

Возросшая степень террористических угроз, а также недостаточно надежное обеспечение защищенности торговых объектов послужили причинами разработки проекта постановления правительства, следует из бумаг Минпромторга. В начале 2017 года министерство предложило механизмы защиты торговых объектов, по которым каждый из них причисляется к одной из трех категорий в зависимости от возможных последствий совершения террористического акта. В объекте первой категории могут находиться более 1 тыс. человек, второй категории — до 1 тыс. человек, третьей — до 200 человек. При этом расчет количества людей должен проводиться с помощью мониторинга в течение трех дней.



Из документа Минпромторга следует, что на объектах всех категорий организуется физическая охрана плюс точки оборудуются системами оповещения и освещения, управления эвакуацией. Также непрерывно должна функционировать система видеонаблюдения, производиться архивирование и хранение полученных данных. В торговых объектах первой категории должны располагаться стационарные колонны с кнопками экстренного вызова наряда полиции, следовало из проекта Минпромторга.

«Общие затраты отрасли на выполнение требований проекта акта могут составить 966,8 млрд рублей», — посчитали в Минэкономразвития.



Расчет производился с учетом данных Росстата на конец 2015 года, когда количество торговых объектов составляло 904,9 тыс. без учета палаток и киосков. Количество ярмарочных площадок и розничных рынков составляло 9,2 тыс. и 1,3 тыс. соответственно. В Минэке подчеркивают, что выполнение подобных норм «потребует существенных расходов, финансируемых из средств бюджетов», в том числе в части обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных объектов торговли, ярмарочных площадок и рынков.

Ведомство не считает целесообразной разработку отдельных требований для торговых объектов, они с 2015 года входят в сферу регулирования постановления правительства № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей…», указано в ОРВ. Согласно постановлению № 272 подобные места делятся на три категории, исходя из чего определены меры безопасности. Таким образом, Минпромторг, создавая свой проект, перенес уже имеющуюся архитектуру норм на торговые объекты. Минэк предложил коллегам просто внести поправки в принятый документ «в части распространения его требований на крупные объекты торговли с дифференциацией требований».

Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов согласился, что постановление № 272 уже содержит нормы о террористической защищенности торговых объектов, однако в нем нет дифференциации требований по обеспечению защищенности в зависимости от конкретных характеристик объекта.



— Включение конкретизирующих положений в постановление приведет к большому объему уточнений, поэтому принятие нового проекта кажется вполне целесообразным, — сказал он, подчеркнув, что «необходимо точно определить те объекты, на которые документ будет распространяться, и учитывать при этом общую площадь объекта».

В Минпромторге подчеркнули, что проект постановления уже согласован с ФСБ, МВД и Росгвардией. Кроме того, в начале марта было проведено согласительное совещание с Минэкономразвития, в ходе которого был разрешен ряд спорных вопросов. Как решился вопрос с финансированием программы безопасности, в Минпромторге не уточнили. Источник в правительстве сказал, что ведомства не решили все спорные вопросы — дискуссия продолжается.



В Минэкономразвития, ФСБ, Росгвардии на запрос «Известий» не ответили.

В «Дикси» отметили, что сеть на постоянной основе реализует комплекс необходимых мер по обеспечению антитеррористической защищенности торговых объектов. Например, сотрудники магазинов проинструктированы по порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций или при обнаружении подозрительных объектов, в магазинах компании ежедневно просматривают ячейки для хранения на предмет забытых, потенциально опасных сумок.

В X5 retail group воздержались от комментариев.

