Общество Валерия Нодельман Минтруд обеспечит инвалидов сертификатами на реабилитацию Денежную компенсацию и выдачу технических средств дополнят электронными купонами Фото: агентство городских новостей «Москва»

Министерство труда и социальной защиты разрабатывает законопроект, по которому появится еще один путь обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), положенными им по индивидуальной программе. Об этом «Известиям» рассказал замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев. Помимо выдачи самих изделий и компенсации за самостоятельно купленные ТСР будут введены еще реабилитационные сертификаты. В министерстве предполагают, что эта услуга может заинтересовать пятую часть всех инвалидов и будет особенно востребована в городах. Законопроект внесут в Госдуму осенью, а сами сертификаты появятся в обиходе в 2019 году.

Как рассказал Григорий Лекарев, многие инвалиды при получении технических средств реабилитации хотели бы иметь возможность выбирать то, что им больше подходит. Выдача ТСР в натуральном виде этого не предусматривает, а на самостоятельную покупку с последующим получением компенсации решается всего 12–15% инвалидов. Многим трудно найти необходимую сумму и ждать, когда государство ее вернет.

— Поэтому давно уже обсуждается возможность предоставлять средства на покупку ТСР в виде сертификата, которым можно будет за них рассчитываться, — пояснил «Известиям» замминистра.

Министерство не предлагает заменить реабилитационными сертификатами систему компенсации или натуральной выдачи изделий. Новинка должна функционировать наравне с существующими возможностями. И право выбора остается за получателем услуги, которого обязательно должны уведомить о сумме, гарантированной по сертификату.

— Мы отдаем себе отчет, что воспользоваться таким сертификатом смогут многие инвалиды, но не все. Целевая группа — это жители городов. В случае очень тяжелой инвалидности или в отдаленных населенных пунктах, где поставщиков иногда просто не бывает, натуральное обеспечение — часто единственный вариант, — уточнил Григорий Лекарев.

В ведомстве считают, что сертификат может заинтересовать людей больше, чем компенсация. Возможно, им захочет воспользоваться примерно пятая часть инвалидов, ведь он сократит сроки получения ТСР.

— Чтобы произвести закупки, требуется выдержать определенный нормативный срок — минимум 40 дней, — отметил Григорий Лекарев. — А сертификаты можно будет выдавать оперативно. Мы склоняемся к электронной форме — она более удобна для инвалидов и надежнее защищена от подделок.

Круг поставщиков услуг министерство намерено контролировать, так как большая часть ТСР — медицинские изделия, которые должны быть допущены к обращению на территории РФ. Забота о получении средств по сертификату полностью ляжет на плечи продавца.

— Но поставщиков нельзя ставить в патовую ситуацию, когда они на свой страх и риск будут выдавать товар, а потом не смогут получить деньги, — уточнил замминистра. — Необходимо будет предусмотреть возможность предварительного согласования сертификатов. Мы хотели бы сделать так, чтобы поставщик мог связываться с уполномоченным органом, показывать, какое изделие приобретается в рамках какой ИПР и по какой цене, и только после предварительного одобрения отоваривать сертификат.

Самый сложный вопрос, который возникает перед создателями законопроекта, — это определение стоимости сертификата. Пока рассматриваются два варианта. Первый — расчет на основе средней стоимости ТСР на рынке. Его недостаток в возможности ошибок в подсчетах, а также в необходимости фиксировать сумму на какой-то срок (например, на год), в то время как на рынке может произойти колебание цен.

Второй вариант — определение стоимости сертификата по торгам, которые уже состоялись.

— Все-таки не все поставщики участвуют в госзакупках, а некоторые участники проигрывают потому, что их изделия немного дороже. При этом они могут быть более качественными, удобными, износостойкими. Инвалиды понесут свои сертификаты лучшим поставщикам на рынке. Это будет стимулировать естественную конкуренцию и оздоровит рынок, — пояснил чиновник.

Введение сертификатов будет происходить поэтапно — обкатывать систему начнут на изделиях серийного производства: телевизорах с телетекстом, телефонах, тонометрах, термометрах. Постепенно перечень будут расширять.

— Сама идея выдавать ТСР в виде сертификатов абсолютно правильная, — считает руководитель отдела трудоустройства региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Михаил Новиков. — Так создается рынок услуг и у человека появляется возможность выбора. Систему сертификатов надо распространить не только на ТСР, но и на санатории, трудоустройство и все другие услуги, на предоставление которых государство выделяет средства. Сертификаты позволят вывести на первый план критерий качества.

Зампредседателя правления организации «Сильные, активные молодые инвалиды» Виктор Счастливый отметил, что инвалиду легче найти доплату к общей стоимости покупки, чем всю сумму даже с учетом последующей компенсации.

— Многие инвалиды не социализированы. У них зачастую нет знакомых, которые одолжили бы деньги на покупку дорогостоящего ТСР. Поэтому система компенсаций не слишком популярна. Идея с сертификатами намного более продуктивная. Кроме того, некоторые инвалиды опасаются, что не получат компенсацию. С сертификатом таких сомнений не возникнет, — сказал эксперт.

Руководитель московской общественной организации «Городская жизнь» Алексей Кострюков отметил, что основная проблема и компенсации, и, по-видимому, будущих сертификатов — в сумме, которую выделяет государство на ТСР.

— Сейчас она смехотворная. На торгах закупаются самые дешевые товары, качество которых не выдерживает критики. И компенсацию за самостоятельно приобретенное средство реабилитации пользователи получают в размере стоимости самого дешевого товара. Если суммы не изменятся, то положение инвалидов принципиально не улучшится даже после внедрения сертификатов, — считает эксперт.

Законопроект планируют внести в Госдуму осенью 2017 года. В Минтруде предполагают, что если удастся в короткие сроки выпустить подзаконные акты, то система сертификатов может вступить в силу с 2019 года.