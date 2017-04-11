Культура Светлана Наборщикова Театр имени Ермоловой ужесточил повесть Джона Стейнбека В спектакле «Ранчо» персонажи могут посочувствовать мышам, но не людям Фото: пресс-служба Московского драматического театра им. М.Н.Ермоловой/Владимир Майоров

Новая сцена Театра имени Ермоловой превратилась в калифорнийское «Ранчо». Так называется спектакль Григория Южакова, созданный по повести нобелевского лауреата Джона Стейнбека «О мышах и людях». Русская версия получилась в разы жестче оригинала. Мышам ее герои, может быть, и сочувствуют, а вот людям — почти никогда.



Америка времен Великой депрессии. Курсируют по сельским хозяйствам Южной Калифорнии два наемных работника — абсолютно нормальный Джордж (Григорий Южаков) и «человек дождя» Ленни (Дэниэл Барнс) — косноязычный великан, до слез трогательный, патологически правдивый, фанатично привязанный к мышам, щенкам и кроликам.



«Они мягкие, их так приятно гладить», — втолковывает Ленни Джорджу. Одна беда — Ленни углаживает несчастных до смерти, силища у него необыкновенная. Для Джорджа его приятель, постоянно попадающий в переделки, — вечная головная боль, но бросить спутника он не может: считает, что оставшись один, Ленни пропадет. К тому же есть у друзей общая мечта — собственное хозяйство с домиком, огородиком, пузатой печуркой, ну и кроликами, куда же без них. С этой мечтой они и попадают на очередное ранчо.



На сцене — молотильные цепи, крюки, мешки с зерном и неотъемлемая часть этого антуража — суровые мужчины в рваных джинсах. Из жизненных удовольствий — колонка с водой, симпатичный пес — отрада работника по имени Огрызок, только что народившиеся щенки да жена хозяина в ярко красном-мини, особенно эффектном на фоне пыльных стен. Никто тут, в отличие от друзей-приятелей, не мечтает и жалоб окружающих не слышит. День прошел, и ладно.



Американский писатель воспроизводит этот жизненный ритм с эпическим спокойствием. Русский режиссер вносит в повествование драйв и жесткость, отчего ключевые эпизоды знаменитой повести читаются с точностью до наоборот. У Стейнбека любимая овчарка Огрызка — старая и дряхлая. Хозяин страдает, но помочь близкому существу не может. И вынужден признать, что лучший выход в этой ситуации — пристрелить животину.



В ермоловской постановке овчарка в исполнении Андрея Михалева — брызжущий энергией молодой пес, почти щенок. Выстрел прерывает собачью жизнь на взлете, когда пес и хозяин самозабвенно отплясывают феерический рок-н-ролл. И это уже не гуманная эвтаназия, а самое настоящее убийство. Собака уничтожена только за то, что от нее, по мнению далеко не благоуханных обитателей ранчо, разит псиной.



Ровно таким же деянием выглядит и гибель Ленни. Он до смерти «приласкал» жену хозяйского сына, и Джордж убивает его выстрелом в затылок, предварительно утешив рассказом о кроликах. Пуля — лучше мучительного суда Линча, — рассуждает Джордж. Однако в повести Стейнбека беглецов преследуют разъяренные сограждане, а на сцене — тишь да гладь. Надоели парням придирки хозяйки. Умерла? Туда ей и дорога. Вот и получается, что Джордж, трезво поразмыслив, решил-таки избавится от обузы и в одиночку нести по жизни мечту о собственном клочке земли.



В финале, будто на акции солидарности, выстраиваются за его спиной угрюмые подельники. Каждый сам за себя — выживает сильнейший. А любовь публики достается слабейшим. Зрители кричат «Браво!» псу Руззи и олигофрену Ленни. И дело не только в том, что это замечательные актерские работы Алексея Михалева и Дэниэла Барнса. В этом ярком и очень реалистическом спектакле все персонажи достойны понимания, но только эти двое вызывают сострадание.

Справка «Известий»

«Ранчо» — спектакль по мотивам повести Джона Стейнбека «О мышах и людях», перевод Дэниэля Барнса, Театр имени Ермоловой, 2017. Режиссер-постановщик: Григорий Южаков, сценография и костюмы: Анастасия Гришина, Григорий Южаков. В ролях: Григорий Южаков, Дэниел Барнс, Дмитрий Акриш, Герман Андреев, Андрей Михалёв, Полина Галкина и др.