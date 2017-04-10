Мир Константин Косачев Межпарламентское «ралли» Дакка — Санкт-Петербург Мнение Сенатор Константин Косачев — о том, почему российский проект резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи стал победой здравого смысла Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ/council.gov.ru

В череде последних международных событий участие российской делегации в 136-й ассамблее Межпарламентского союза может показаться не столь громким. Однако это отнюдь не умаляет его значимости, ведь речь идет о старейшей (создана в 1889 году) и наиболее представительной (173 члена) международной парламентской площадке.

Ассамблея, проходившая в столице Бангладеш Дакке, однозначно войдет в историю если не самого союза, то уж точно российского участия в его деятельности. Впервые за двадцать лет Россия инициировала проект резолюции в МПС и добилась его принятия консенсусом, хотя и с оговорками ряда западных делегаций (впрочем, далеко не всех).

Центральным тезисом резолюции стала фиксация недопустимости под предлогами так называемых гуманитарных интервенций насильственной смены законных правительств государств, то есть того, чему весь мир был в разное время свидетелем в Ираке, Ливии, в ряде стран Восточной Европы и в других частях света.

Казалось бы, с точки зрения международного права такой тезис не нуждается в дополнительных адвокатах, ведь он закреплен в многочисленных документах ООН. Но одно дело, когда он «спрятан» в многостраничных соглашениях, и совсем другое — когда он становится предметом специальной резолюции самой представительной парламентской инстанции мира. Шутка ли — в ходе обсуждения проекта было внесено огромное количество поправок — 143! И в основной своей массе это были возражения западных стран.

И в этот момент проект перестал быть только российским. В его поддержку решительно высказались представители Индии и Китая, Ирана и Саудовской Аравии, Мексики и Кубы. Ведь речь пошла не столько о редакции тех или иных положений резолюции, но о конфронтации двух взаимоисключающих подходов. С одной стороны, безусловный суверенитет государств и отказ третьим странам в праве решать, что лучше и что хуже для другого народа. А с другой — претензии на такое право под лозунгами защиты прав человека и неизвестно кем делегированной «ответственности защищать» их извне. Я бы сказал, что столкнулись две логики — однополярная и многополярная, демократическая и нет, причем демократическую отстаивали отнюдь не западные демократии.

Западные делегации начали с того, что попытались заблокировать

рассмотрение резолюции в принципе. К счастью, такой настрой удалось переломить. Обсуждение поправок продолжалось два полных дня и было предельно жарким. Отрадно, что на стороне резолюции в конечном итоге оказались в том числе коллеги-парламентарии из Франции, Нидерландов, Италии, чья позиция, по сути, расколола существующую в МПС геополитическую группу «Двенадцать плюс» (западные страны плюс Турция и Украина). Это значит, что консолидированная позиция в этом «датском королевстве», цементируемая тезисом о «российской угрозе», всё же поддается трансформации, если на вашей стороне — объективные правовые аргументы и неполитизированный здравый смысл.

Да, принятие российского проекта резолюции — это победа здравого смысла и демократического принципа выстраивания международных отношений. Но это не конец нашей работы. Еще на прошлой сессии МПС в Женеве в октябре 2016 года российская делегация предложила ассамблее другую важную тему — в двадцатый юбилей Всеобщей декларации о демократии обсудить, как изменилось само понимание демократии за эти годы, и постараться сформулировать общепризнанные принципы парламентского диалога, которого так не хватает миру сегодня. Уверены, что современные демократические форматы и решения не являются чьей-либо исключительной привилегией.



Ни одно государство мира не получало «монополию на демократию», как и право поучать других или насаждать в иных странах свои режимы и ценности. Если удастся принять такую резолюцию на следующей ассамблее, парламенты мира тем самым открыто заявят о своей приверженности демократии без привязки самого этого термина к неким полюсам или цивилизациям планеты.

Удалось сделать важный шаг и на сирийском треке. В главном руководящем органе МПС — исполкоме — реализовано наше предложение создать рабочую группу по содействию политическому урегулированию в этой многострадальной стране. Мы предложили зарубежным парламентариям лично посетить Сирию с визитом в рамках миссии МПС, чтобы в этой организации формировалось объективное видение конфликта, основанное не на ангажированных докладах сомнительных структур, а на личном опыте и взгляде.

Еще одна идея, изложенная в Дакке, возникла у коллег из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Международный парламентаризм, который можно считать существующим в нынешней форме начиная с первой ассамблеи МПС 30 июня 1889 года, до сих пор не имеет признания в качестве международного дня ООН. Думаю, парламентарии мира заслужили своего дня в календаре праздничных дат каждого года.

И в завершение о главном. Кульминацией сессии в Бангладеш стала презентация Санкт-Петербурга как места проведения следующей, 137-й ассамблеи МПС в октябре этого года. Когда полгода назад это решение только обсуждалось, украинская делегация потребовала вынести вопрос на голосование, рассчитывая на показательный срыв этой инициативы. Результат не требует комментариев — против Санкт-Петербурга выступило, включая украинцев, всего шесть делегаций. Вот и сейчас, в Дакке, глава делегации Верховной рады Украины заявил с высокой трибуны, что парламентом принято решение игнорировать санкт-петербургскую ассамблею, и вновь призвал всех остальных следовать этому примеру. Призыв, мягко говоря, повис в воздухе, его не поддержала ни одна делегация. Более того, представители самых разных стран раз за разом подтверждали, что непременно приедут к нам в Петербург — причем на максимально высоком уровне и даже с семьями, а многие сообщали, что останутся в России еще на несколько дней после мероприятий МПС.

В любом случае очень важно, что у России уже совсем скоро будет редкая, а потому особенная возможность принять у себя делегатов и гостей ассамблеи (кстати, всех без исключения, несмотря на известные визовые ограничения), показать им нашу приверженность принципам парламентаризма, выразить свое радушие и традиционное российское гостеприимство. Так что осенью ждем весь парламентский мир в Санкт-Петербурге!

Автор —председатель комитета Совета Федерации по международным делам



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