Мир Елена Плавская Китай создает самообучающийся процессор Инвестиции в проект составляют $1,4 млн

Исследование в области создания процессора, способного к самообучению, проводит китайская академия наук, бюджет проекта составляет 10 млн юаней ($1,4 млн).

Название будущего устройства — Cambrian Period («Кембрийский период»), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Процессор, как полагают инициаторы проекта, будет способен к самосовершенствованию, что говорит о попытке китайских специалистов создать искусственный интеллект. Работа процессора будет имитировать процессы, протекающие в нервных клетках человека.

«Процессор Cambrian Periodпо производительности не будет уступать AlphaGo, но при этом он станет более компактным и менее энергозатратным», — приводит агентство слова руководителя программы Чэнь Юньцзи.

Программа AlphaGo, разработанная компанией DeepMind, выиграла первую серию игр против одного из сильнейших мастеров по логической настольной игре го — корейца Ли Седоля.