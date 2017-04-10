Мир Светлана Корзинкина Чавушоглу призвал Россию отказаться от поддержки правления Асада в САР Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что у Анкары изначально были различные мнения с Москвой в вопросе разрешения сирийского конфликта Фото: REUTERS/Henry Romero

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что администрации действующего президента Сирии Башара Асада и самому главе государства следует оставить свои полномочия для обеспечения политического перехода в арабской стране. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами в Анталье.

Мевлют Чавушоглу также призвал Россию «прекратить настаивать» на том, что Башар Асад должен остаться у власти.

«У нас изначально были различия во мнениях с Россией по поводу Асада. Режим продолжает убивать своих граждан, а слова США о том, что решать вопрос о будущем Сирии должны сами сирийцы, придали Асаду еще большей смелости», — приводит ТАСС слова главы турецкой дипломатии.

Он также заявил, что в вопросе сирийского конфликта Турция не будет принимать стороны России или США, а постарается поддерживать сбалансированные отношения с двумя государствами.

