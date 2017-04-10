Культура Елена Плавская Принцесса Лея Органа появится в новой части «Звездных войн» Персонаж был сыгран актрисой Керри Фишер, скончавшейся в минувшем декабре

В заключительной части новой трилогии «Звездные войны» всё же появится принцесса Лея Органа, роль которой исполнила актриса Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016 года.

ТАСС со ссылкой на New York Daily News, уточняет, что об этом сообщил брат покойной актрисы Тодд Фишер. «Она (Керри Фишер. — Ред.) связана с этим больше, чем с чем бы то ни было еще. И, полагаю, ее присутствие в фильме будет ощущаться еще сильнее, чем раньше», — заявил он. Ранее сообщалось, что все сцены с участием Фишер уже отсняты.

Впервые в роли принцессы Леи Фишер снялась в возрасте 21 года в 1977 году в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».