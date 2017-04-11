Спорт Тимур Ганеев «ЦСКА должен обойтись без домашних осечек в серии с «Басконией» Лидеры армейцев Нандо Де Коло и Виталий Фридзон — о серии плей-офф, где московскому клубу достались неуступчивые баски Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По итогам 30-го тура регулярного сезона определились все пары плей-офф Евролиги-2016/17. Московский ЦСКА завершил регулярный чемпионат на втором месте и сыграет с испанской «Басконией», которая финишировала седьмой.

В других парах сойдутся «Реал» (Испания) и «Дарушафака» (Турция), «Олимпиакос» (Греция) и «Анадолу Эфес» (Турция), а также «Панатинаикос» (Греция) и «Фенербахче» (Турция). Команды, указанные в парах первыми, получили преимущество домашней площадки.

По мнению лидера ЦСКА, MVP (самого ценного игрока) Евролиги-2015/16 Нандо де Коло, армейцы должны выиграть два стартовых матча.

— «Баскония» — хорошо укомплектованная команда, которую тренирует очень перспективный тренер Сито Алонсо, — рассказал «Известиям» де Коло. — Нам будет непросто. Все знают, насколько сильно баски играют дома, поэтому мы не должны допустить ни одной осечке в Москве. Среди игроков соперника сложно выделить кого-то одного — они сильны прежде всего командной игрой, агрессивной защитой и быстрыми переходами из обороны в атаку.

ЦСКА обыграл «Басконию» в Москве (112:84), но проиграл баскам на выезде (78:79). В регулярном сезоне клуб из города Витория-Гастейс победил в 10 домашних матчах из 15. ЦСКА же всего лишь однажды проиграл на своей площадке, уступив в овертайме «Фенербахче». К слову, перед последним туром эксперты считали, что ЦСКА придется играть в плей-офф именно с «Фенербахче», однако турецкий клуб обыграл «Барселону», а «Баскония» неожиданно уступила литовскому «Жальгирису».

— Я бы не сказал, что «Баскония» — самый легкий жребий для нас, — отметил защитник ЦСКА и сборной России Виталий Фридзон. — В нынешнем сезоне Евролиги было очень много непредсказуемых матчей, каждая команда могла преподнести сюрприз. Поэтому, если ты хочешь выиграть турнир, ты должен выигрывать всех — будь то «Фенерабахче» или «Реал». В игре с испанцами все будет зависеть от нашего настроя. Мы внимательно посмотрим два сыгранных матча, тщательно проанализируем поражение в Витории и сделаем правильные выводы по игре лидеров «Басконии».



Самым опасным игроком в составе «Басконии» является американский разыгрывающий Шейн Ларкин. В свои 24 года американец имеет солидный опыт игры в НБА и считается одним из лучших игроков регулярного сезона Евролиги (13,1 очка и 5,7 передачи в среднем за игру). Рост 180 см и хрупкая комплекция считаются проблемой для профессионального баскетбола, однако Ларкину хватает скоростных качеств, чтобы «взламывать» большинство защитных систем Евролиги.

Серии плей-офф до трех побед пройдут с 18 апреля по 2 мая (в случае необходимости проведения пятой игры). Первые два матча ЦСКА состоятся в Москве 18 и 20 апреля — билеты на эти игры уже практически раскуплены.

— Нам важно, чтобы болельщики поддержали нас в плей-офф, как они делали это в ходе регулярного сезона, — продолжил Фридзон. — Когда тебя поддерживают 11–12 тыс. человек, игроки испытывают совсем другие эмоции и показывать свои лучшие качества становится гораздо легче.

В случае победы над «Басконией» армейцы встретятся в «Финале четырех» с победителем пары «Олимпиакос» — «Анадолу Эфес».

— Давайте решим все вопросы с «Басконией», а затем будем думать о «Финале четырех», — заявил Нандо де Коло. — Баскетбол — это непредсказуемая игра. Мы победители Евролиги — понятно, что нас считают фаворитом пары, но произойти может всё что угодно.

Напомним, «Финал четырех» пройдет с 19 по 21 мая в Стамбуле.

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