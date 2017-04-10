Общество Елена Плавская Данные Михаила Шуфутинского внесли в базу сайта «Миротворец» Музыкант посетил Симферополь и Севастополь, отметили на скандальном портале

Данные российского исполнителя Михаила Шуфутинского разместили на скандально известном украинском сайте «Миротворец».

Как сообщает Корреспондент.net, данные артиста разместили в открытом доступе из-за того, что в апреле он посетил Крым, в частности Симферополь и Севастополь. Администраторы «Миротворца» обнародовали и данные членов семьи музыканта, в том числе — даты рождения.

На этом портале публикуют данные тех, кто считается «изменниками родины». Там можно найти имя Юлии Самойловой, не допущенной к участию в «Евровидении».