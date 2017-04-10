Мир 9 апреля 2017, 14:52 Елена Плавская
Гражданка Франции родила девочку на борту самолета Turkish Airlines
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тыс. м
Француженка африканского происхождения Диаби Нафи родила девочку на высоте 13 тыс. м на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines.
Самолет летел по маршруту Конакри–Уагадугу–Стамбул, сообщает «РИА Новости», когда у пассажирки начались схватки. Роды приняли стюардессы Turkish Airlines, прошедшие соответствующее обучение.
После посадки маму и новорожденную доставили в больницу.
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