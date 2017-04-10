Мир Елена Плавская Гражданка Франции родила девочку на борту самолета Turkish Airlines Стюардессы приняли роды на высоте 13 тыс. м

Француженка африканского происхождения Диаби Нафи родила девочку на высоте 13 тыс. м на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines.

Самолет летел по маршруту Конакри–Уагадугу–Стамбул, сообщает «РИА Новости», когда у пассажирки начались схватки. Роды приняли стюардессы Turkish Airlines, прошедшие соответствующее обучение.

После посадки маму и новорожденную доставили в больницу.