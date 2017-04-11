Спорт Севастиан Терлецкий «Уфа» готова отпустить Сергея Семака в «Зенит» Молодой специалист сможет вернуться в Санкт-Петербург при поступлении соответствующего предложения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Один из самых уважаемых людей в российском футболе — наставник «Уфы» Сергей Семак — по окончании нынешнего сезона в РФПЛ может вернуться в «Зенит» на позицию главного тренера. По информации «Известий», между руководством петербургского и уфимского клубов уже существует договоренность, согласно которой «Уфа» беспрепятственно отпустит специалиста в «Зенит» в случае обращения петербургского клуба, а также заинтересованности самого Сергея Семака в подобном развитии событий.



В статусе главного тренера клуба премьер-лиги Сергей Семак дебютировал в начале 2017 года. После нескольких лет работы ассистентом в «Зените» и сборной России 41-летний специалист получил возможность попробовать свои силы в качестве наставника «Уфы», которая осталась без тренера после ухода Виктора Гончаренко в ЦСКА.



— В «Зените» к Семаку относятся с большим уважением, очень ценят его как человека и профессионала, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в питерском клубе. — Летом 2016 года он являлся одним из претендентов на пост наставника сине-бело-голубых. Однако отсутствие опыта самостоятельной работы помешало ему всерьез конкурировать с другими кандидатами. Тем не менее в «Зените» уверены, что у Семака есть все необходимые качества для того, чтобы успешно работать главным тренером команды в будущем.



По словам собеседника «Известий», перед тем, как отпустить Сергея Семака в «Уфу», руководство «Зенита» договорилось со своими коллегами из башкирского клуба о том, что те не будут препятствовать возвращению специалиста в случае появления вакансии главного тренера.



— Эту договоренность можно назвать джентльменской, так как официально она нигде не зафиксирована, никаких документов составлено не было, — добавил источник.

Отметим, такая же договоренность существовала между «Уфой» и ЦСКА в отношении белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Летом 2016 года Гончаренко, работавший помощником Леонида Слуцкого, стал тренером башкирской команды. Однако уже зимой он вернулся в армейский клуб, чтобы занять освободившееся место наставника ЦСКА.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил «Известиям», что башкирский клуб действительно готов отпустить Сергея Семака в петербургскую команду.



— Возвращение Семака в «Зенит»? Почему бы и нет? Если они сделают предложение и Сергей Богданович даст на это свое согласие, то он, естественно, уйдет, — сказал «Известиям» Шамиль Газизов. — «Уфа» этому препятствовать не будет. Мы отдаем себе отчет, на каком этапе развития сейчас находится наш клуб, и благодарны людям, которые проходят этот путь с нами. Если Семак захочет уйти, мы его отпустим.

Сергей Семак закончил карьеру игрока в мае 2013 года в петербургском «Зените». С тех пор он входил в тренерский штаб сине-бело-голубых, успев поработать ассистентом у таких именитых специалистов, как Лучано Спаллетти, Андре Вилаш-Боаш и Мирча Луческу.

В марте 2014 года после увольнения Лучано Спаллетти Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством команда провела два матча: в рамках чемпионата России проиграла в гостях ЦСКА (0:1), а спустя несколько дней победила дортмундскую «Боруссию» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 20 марта российский специалист уступил место на тренерском мостике португальцу Андре Виллаш-Боашу.

Одновременно с работой в «Зените» Сергей Семак занимал аналогичную должность в сборной России при Фабио Капелло и Леониде Слуцком. Летом 2016 года Семак входил в число кандидатов, претендующих на пост главного тренера национальной команды.

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