Мир Светлана Корзинкина СМИ: Тиллерсон хочет призвать Москву отказаться от поддержки Асада По данным издания The Sunday Times, глава американской дипломатии также собирается обвинить Россию в нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия Фото: REUTERS/Joe Skipper

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может во время своего визита в Москву призвать власти России отказаться от поддержки правления президента Сирии Башара Асада. Об этом в воскресенье сообщило британское издание The Sunday Times.



В публикации отмечается, что глава американской дипломатии собирается предъявить Москве доказательства того, что в Кремле знали о якобы причастности властей САР к химической атаке в Идлибе, и обвинить Россию в нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия.

Кроме того, издание утверждает, что власти США и Великобритании разработали совместный план по сирийскому урегулированию и собираются дать начало «переходному периоду» в республике.

Рекс Тиллерсон планирует посетить Москву с визитом 11–12 апреля. Ранее глава британского МИДа Борис Джонсон отказался от намерения посетить Россию, заявив, что его американский коллега сможет изложить Москве общую позицию стран G7 по сирийскому вопросу.

