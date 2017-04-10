Общество 9 апреля 2017, 15:53 Елена Плавская
Провал грунта глубиной до 6 м образовался на проспекте в Москве
Ограничено движение транспорта
Движение транспорта ограничено по Новоясеневскому проспекту на юго-западе Москвы из-за образовавшегося провала грунта. Яма диаметром 2 м и глубиной до 6 м образовалась на проезжей части днем в воскресенье.
По данным «РИА Новости», это произошло около дома номер 30, корпус 3, на Новоясеневском проспекте. Место провала огорожено, на месте находятся сотрудники коммунальных служб столицы.
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