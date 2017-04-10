Общество Елена Плавская Провал грунта глубиной до 6 м образовался на проспекте в Москве Ограничено движение транспорта

Движение транспорта ограничено по Новоясеневскому проспекту на юго-западе Москвы из-за образовавшегося провала грунта. Яма диаметром 2 м и глубиной до 6 м образовалась на проезжей части днем в воскресенье.

По данным «РИА Новости», это произошло около дома номер 30, корпус 3, на Новоясеневском проспекте. Место провала огорожено, на месте находятся сотрудники коммунальных служб столицы.