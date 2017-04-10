Спорт 9 апреля 2017, 16:04 Екатерина Запара
«Спартак» выиграл у «Уфы» в матче 22-го тура чемпионата России
Встреча окончилась со счетом 3:1 в пользу москвичей
Московский футбольный клуб «Спартак» выиграл у «Уфы» в выездном матче 22-го тура РФПЛ — 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Денис Глушаков (38-я минута), Квинси Промес (56, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (90). У проигравших отличился Иван Обляков (85).
Нападающие «Спартака» Зе Луиш и Луиз Адриану не смогли доиграть матч из-за травм, уточняет «Спорт-Экспресс».
Сейчас московский клуб занимает первую строчку турнирной таблицы РФПЛ (51 очко). На втором месте — петербургский «Зенит», отстающий на восем баллов. На третьем — ЦСКА, который отстает от лидера на девять баллов.
«Уфа» занимает шестую позицию (32 очка).
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