Мир Светлана Корзинкина ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Египте Террористическая группировка объявила о своей причастности к взрывам в соборах в провинциях Гарбия и Александрия Фото: REUTERS/Fawzy Abdel Hamied

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за двойной теракт в городах Египта.



Как информирует телеканал «Аль-Арабия», группировка объявила о своей причастности к взрывам в соборе Святого Марка в Александрии и церкви Мар-Гиргис в провинции Гарбия.

По последним данным минздрава республики, теракты унесли жизни 44 человек, более сотни мирных жителей пострадали.

