Политика Елена Плавская Путин и Роухани отметили недопустимость агрессии США в Сирии Президенты России и Ирана по телефону обменялись мнениями по ситуации в Сирии Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Телефонный разговор между президентами России и Ирана состоялся в воскресенье, 9 апреля. В ходе беседы Владимир Путин и Хасан Роухани подтвердили недопустимость агрессии США в Сирии в нарушении норм международного права.

Об этом сообщила пресс-служба главы российского государства. Президенты обменялись мнениями по сирийской ситуации, отмечается в сообщении.

«С обеих сторон была отмечена недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

США нанесли удар по аэродрому в Сирии в ночь на пятницу, погибли семь человек, уничтожены объекты инфраструктуры. Сирия, Россия и КНДР назвали произошедшую атаку недопустимой агрессией.

