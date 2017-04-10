Политика 9 апреля 2017, 16:10 Елена Плавская
Путин и Роухани отметили недопустимость агрессии США в Сирии
Президенты России и Ирана по телефону обменялись мнениями по ситуации в Сирии
Телефонный разговор между президентами России и Ирана состоялся в воскресенье, 9 апреля. В ходе беседы Владимир Путин и Хасан Роухани подтвердили недопустимость агрессии США в Сирии в нарушении норм международного права.
Об этом сообщила пресс-служба главы российского государства. Президенты обменялись мнениями по сирийской ситуации, отмечается в сообщении.
«С обеих сторон была отмечена недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
США нанесли удар по аэродрому в Сирии в ночь на пятницу, погибли семь человек, уничтожены объекты инфраструктуры. Сирия, Россия и КНДР назвали произошедшую атаку недопустимой агрессией.
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