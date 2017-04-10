Мир 9 апреля 2017, 16:40 Елена Плавская
Американские военные пострадали во время учений в Латвии
Три солдата были госпитализированы
Американские военнослужащие пострадали во время проведения военных учений на полигоне Адажи в Латвии. Об этом сообщил журналистам представитель министерства обороны республики Каспар Галкин.
По его словам, военнослужащие надышались испарениями, возникшими во время учений. «Солдаты были доставлены в больницу», — рассказал он. Двое военнослужащих США отпущены на базу, один остался под наблюдением медиков, отмечает «РИА Новости».
Подразделения армии США находятся в Латвии с 2014 года.
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