Мир Елена Плавская Американские военные пострадали во время учений в Латвии Три солдата были госпитализированы

Американские военнослужащие пострадали во время проведения военных учений на полигоне Адажи в Латвии. Об этом сообщил журналистам представитель министерства обороны республики Каспар Галкин.



По его словам, военнослужащие надышались испарениями, возникшими во время учений. «Солдаты были доставлены в больницу», — рассказал он. Двое военнослужащих США отпущены на базу, один остался под наблюдением медиков, отмечает «РИА Новости».

Подразделения армии США находятся в Латвии с 2014 года.