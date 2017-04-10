Мир Елена Плавская США нанесли удар по аэродрому в Сирии на основе секретных материалов Вашингтон получил данные о причастности Асада к химатакам от ЦРУ

Администрация Белого дома считает власти Сирии причастными к химическим атакам против гражданских лиц на основе секретных данных, полученных от разведслужб, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.



В эфире CNN она рассказала, что видела доказательства причастности сирийских властей к химической атаке. По словам Хейли, они были представлены президенту США на этой неделе. «Президент видел доказательства», — приводит слова Хейли «РИА Новости». «Все они, разумеется, засекречены, и я уверена, что когда они (спецслужбы США. — Ред.) смогут рассекретить их, они это сделают», — добавила она.



Кроме того, Хейли отметила, что директор ЦРУ Майк Помпео делился с международными партнерами «информацией, которая у него есть».



Сирийская оппозиция обвинила власти Сирии в проведении химической атаки против мирного населения в провинции Идлиб. В ночь на пятницу США нанесли удар по аэродрому сирийской армии.