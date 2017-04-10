Общество Елена Плавская Водитель напал с ножом на сотрудника полиции в Сочи Напарник полицейского вынужденно применил огнестрельное оружие

Водитель автомобиля, остановленного для проверки в Сочи, напал на сотрудника полиции с ножом. Как рассказала ТАСС официальный представитель следственного управления СК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, инцидент произошел в поселке Кудепста.

«Водитель вышел из машины и нанес одному из сотрудников полиции несколько ножевых ранений», — сказала она. Напарник полицейского сначала выстрелил в воздух, а затем совершил выстрел на поражение.

И страж порядка, и нападавший доставлены в больницу, возбуждено уголовное дело.