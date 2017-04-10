Мир Светлана Корзинкина Помощник Трампа считает благоразумным выдвижение авианосца США к КНДР Ранее тихоокеанское командование ВС страны подтвердило движение военного корабля к Корейскому полуострову

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал «благоразумным и оправданным шагом» решение Вашингтона направить авианосную ударную группу в сторону Корейского полуострова.



Об этом советник сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Сделать это было благоразумно», — отметил Герберт Макмастер.

Ранее тихоокеанское командование вооруженных сил США подтвердило, что в направлении Корейского полуострова выдвинулся авианосец Carl Vinson с кораблями сопровождения.