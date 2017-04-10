Мир 9 апреля 2017, 17:50 Светлана Корзинкина
Помощник Трампа считает благоразумным выдвижение авианосца США к КНДР
Ранее тихоокеанское командование ВС страны подтвердило движение военного корабля к Корейскому полуострову
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал «благоразумным и оправданным шагом» решение Вашингтона направить авианосную ударную группу в сторону Корейского полуострова.
Об этом советник сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Сделать это было благоразумно», — отметил Герберт Макмастер.
Ранее тихоокеанское командование вооруженных сил США подтвердило, что в направлении Корейского полуострова выдвинулся авианосец Carl Vinson с кораблями сопровождения.