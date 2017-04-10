Политика Елена Плавская Тиллерсон: США хотят, чтобы сирийцы сами решили судьбу Башара Асада Об этом госсекретарь США заявил в интервью в преддверии своего визита в Москву

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет, чтобы сирийцы сами определили свою судьбу и судьбу президента Сирии Башара Асада.

Об этом Тиллерсон заявил в интервью телеканалу CBS в преддверии своего визита в Москву, сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что «США привержены принципам самоопределения» и хотят, чтобы народ Сирии решил свою судьбу. «Мы надеемся, что через этот сирийский процесс, работая с партнерами по коалиции, работая с ООН, и в особенности через женевский процесс мы сможем идти к политическому результату», — отметил он, добавив, что в его рамках сирийский народ «определит судьбу Башара Асада и его легитимность».

Народ Сирии примет решение относительно и «криминальных действий» сирийского лидера, добавил Тиллерсон. Асад «реально подрывает свою легитимность» после якобы ударов по мирным жителям Сирии, резюмировал он.

Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву состоится 11–12 апреля.