Спорт 9 апреля 2017, 18:29 Екатерина Запара
«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в 22-м туре РФПЛ
Счет встречи — 1:1
Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в домашнем матче 22-го тура РФПЛ. Счет встречи — 1:1.
В составе хозяев забитым мячом отметился Федор Смолов (58-я минута, с пенальти). У гостей отличился Понтус Вернблум (76), пишет «Спорт-Экспресс».
Сейчас «Краснодар» занимает четвертую строчку турнирной таблицы РФПЛ. В активе команды — 35 очков, на восемь меньше, чем у лидера чемпионата — московского «Спартака».
ЦСКА в настоящий момент делит второе место таблицы с петербургским «Зенитом» (43 очка).
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