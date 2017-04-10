Спорт Екатерина Запара «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в 22-м туре РФПЛ Счет встречи — 1:1 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в домашнем матче 22-го тура РФПЛ. Счет встречи — 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился Федор Смолов (58-я минута, с пенальти). У гостей отличился Понтус Вернблум (76), пишет «Спорт-Экспресс».

Сейчас «Краснодар» занимает четвертую строчку турнирной таблицы РФПЛ. В активе команды — 35 очков, на восемь меньше, чем у лидера чемпионата — московского «Спартака».

ЦСКА в настоящий момент делит второе место таблицы с петербургским «Зенитом» (43 очка).

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