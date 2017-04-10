Мир Елена Плавская Адмирал американских ВМС заявила об активности ВМФ РФ в Европе По словам Мишель Говард, подобная активность России не наблюдалась в годы холодной войны Фото: Getty Images/Paul Morigi

Глава объединенного командования НАТО в Неаполе адмирал ВМС США Мишель Говард заявила, что активность российского военного флота в Европе превышает уровень времен холодной войны.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Reuters.



«Мы наблюдаем активность, которую не наблюдали во времена Советского Союза», — приводит агентство ее слова. Россия расширила масштаб действий на море в последние годы, хотя во время холодной войны военно-морские силы СССР были больше, отметила она.