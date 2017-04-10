Мир Светлана Корзинкина Тиллерсон заверил, что США не намерены свергать власти КНДР Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главная цель военного присутствия Соединенных Штатов у Корейского полуострова — его денуклеаризация

Власти США не собираются вмешиваться во внутренние дела Северной Кореи и менять строй в стране, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.

Такое заявление глава американской дипломатии сделал в интервью телеканалу ABC.

«У нас нет намерений менять режим в Северной Корее, это не наша цель. Совершенно ясно, что наша цель — денуклеаризация Корейского полуострова», — приводит ТАСС слова госсекретаря.

Кроме того, Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон ожидает от Пекина помощи в попытке повлиять на Пхеньян и изменить его отношение к потребности в ядерном вооружении. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что на американо-китайском саммите председатель КНР Си Цзиньпин согласился с тем, что ситуация на Корейском полуострове достигла новой степени серьезности и угрозы.

Госсекретарь подчеркнул, что США серьезно обеспокоены ракетно-ядерной программой КНДР. «Мы совершенно ясно дали понять режиму в Пхеньяне, что хотим ее прекращения», — пояснил Рекс Тиллерсон.

Ранее тихоокеанское командование вооруженных сил США подтвердило, что в направлении Корейского полуострова выдвинулся авианосец Carl Vinson с кораблями сопровождения.

