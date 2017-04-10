Мир Елена Плавская Власти Норвегии повысят уровень террористической угрозы В ночь на воскресенье в центре Осло обнаружили самодельное взрывное устройство

Власти Норвегии повысят уровень террористической угрозы после обнаружения в центре Осло самодельной бомбы, сообщила на пресс-конференции руководитель полицейской службы безопасности Норвегии Бенедикте Бьернланд.

Она отметила, что вероятность террористических атак в Норвегии в этом году существует.

«Вероятно, теракты, произошедшие в последние годы в Германии, Франции, Великобритании, России и Швеции, могут повториться и в Норвегии из-за людей, симпатизирующих исламистам-радикалам», — сказала Бьернланд, сообщает «РИА Новости».

В ночь на воскресенье полиция Осло задержала мужчину, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Задержанным оказался 17-летний выходец из России, сам собравший взрывное устройство.