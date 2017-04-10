Мир Светлана Корзинкина Кортеж президента Гаити забросали камнями Охране главы государства пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы прекратить беспорядки

Неизвестные забросали камнями кортеж президента Гаити Жовенеля Моиза, когда он проезжал город Аркаэ в 40 км к северу от столицы страны Порт-о-Пренса.



Как информирует ТАСС со ссылкой на издание «Нувеллист», инцидент произошел в минувшую пятницу. Группа неизвестных соорудила на дороге баррикады, чтобы помешать проехать президентскому автомобилю, а затем начала бросать в него камни. Охране главы государства пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Сам президент назвал инцидент «террористическим актом» и пообещал провести его тщательное расследование.