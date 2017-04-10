Мир 9 апреля 2017, 20:19 Елена Плавская
Старшеклассники из Португалии разгромили испанский отель
Ущерб оценивается в сумму до €50 тыс.
Старшеклассники из Португалии — группа от 800 до 1,2 тыс. человек — отметили окончание года в испанском отеле в окрестностях Малаги.
Во время празднования подростки в возрасте от 14 до 17 лет били кафельную плитку, включали огнетушители, выкидывали матрасы в окно и умудрились утопить в ванной несколько телевизоров, сообщают местные СМИ.
Интересно, что сотрудники отеля заметили произошедшее только после того, как гости выехали из отеля.
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