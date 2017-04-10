Мир Владимир Гусев Охранник парковки в Осло рассказал подробности о готовящемся теракте Мужчина принял заложившего взрывчатку под мостом мужчину за наркоторговца

Детали подготовки теракта в Осло сообщил сотрудник парковки по имени Фуат Бас. В субботу охранник во время дежурства заметил юношу, который заворачивал какой-то предмет, стоя на коленях за машиной.

«Это было что-то большое. Я немного занервничал и подумал о том, что это мог быть гашиш или какое-то другое вещество. Я обратил внимание, что парень очень испугался, увидев меня», — приводит его слова «РИА Новости».

Охранник отметил, что в Гренланне, где он заметил молодого человека, процветает наркоторговля. Однако, так как пакет был большой, он решил, что речь идет о большой партии. Бас сообщил об увиденном полиции и проследил за молодым человеком. Он наблюдал за юношей из кафе и видел, как его задержали полицейские.

Установлено, что 17-летний хозяин взрывчатки является выходцем из России. Пакет он заложил под мостом через реку Акерсэльва. Обнаружившие бомбу полицейские подорвали подозрительное устройство.