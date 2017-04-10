Мир Александр Чеков Армия Сирии разгромила позиции «ан-Нусры» в провинции Хама Исламисты наступали из Идлиба

Армия Сирии разгромила позиции «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в провинции Хама.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на официальные источники.

Позиции боевиков подверглись ударам, и вблизи селения Маардис армейское подразделение вступило в бой с группой террористов, которые понесли большие потери в живой силе и технике, сообщает «РИА Новости».

Сама Хама в последнее время становится театром боевых действий с боевиками, наступающими из провинции Идлиб.