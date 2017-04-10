Мир 9 апреля 2017, 21:57 Александр Чеков
Армия Сирии разгромила позиции «ан-Нусры» в провинции Хама
Исламисты наступали из Идлиба
Армия Сирии разгромила позиции «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в провинции Хама.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на официальные источники.
Позиции боевиков подверглись ударам, и вблизи селения Маардис армейское подразделение вступило в бой с группой террористов, которые понесли большие потери в живой силе и технике, сообщает «РИА Новости».
Сама Хама в последнее время становится театром боевых действий с боевиками, наступающими из провинции Идлиб.
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