Мир Владимир Гусев Косачев предложил Трампу перестать решать свои проблемы за счет России Сенатор заявил, что президенту США не удастся «насытить волков» и «сохранить овец» Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Дональд Трамп тщетно пытается угодить Вашингтону, пытаясь давить на Россию. По мнению Косачева, американский лидер оказался в ловушке, выбраться из которой ему не удастся.

«Трамп загоняет себя в ловушку «заведомых решений», когда отыгрывать назад будет почти невозможно. И считать, что это можно будет «разрулить» с Москвой в ходе предстоящего визита Тиллерсона в Москву или в ходе более позднего саммита двух президентов, по меньшей мере наивно», — сказал Косачев.

Сенатор убежден, что Трамп дает знак России сдать Асада, так как иных вариантов у него нет. Оказавшись в тупике сам, президент США пытается диктовать условия России, считает Косачев.

«Однако то, что говорится в Москве на самом высшем уровне, нужно всегда понимать буквально: мы пришли в Сирию не поддерживать Асада, а воевать против терроризма», — отметил сенатор.

Косачев порекомендовал Трампу прекратить пытаться усидеть на двух стульях, сохраняя сытыми волков и целыми овец.

«Трампу пора перестать решать свои проблемы за счет России, поскольку он не достигнет ни одной из своих целей: «волки» в Вашингтоне никогда не будут «сыты», а «овец» в виде нормальных отношений с Россией и тем более взаимодействия против общего врага тогда тоже не уберечь», — сказал сенатор.