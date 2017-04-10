Мир Владимир Гусев Президент Египта ввел в стране режим чрезвычайного положения Абдель Фаттах ас-Сиси отреагировал на два теракта возле коптских церквей Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о введении в стране чрезвычайного положения. Режим ЧП установлен сроком на три месяца.

«Объявляется чрезвычайное положение на ближайшие три месяца», — заявил Абдель Фаттах ас-Сиси по телевидению по окончании заседания Национального совета обороны.

Президент заявил, что в ближайшее время будет создан Высший совет по борьбе с терроризмом. Фаттах ас-Сиси заявил, что граждане страны сорвали планы террористов и предотвратили разрушение государства. По мнению египетского лидера, народ продолжает созидать и строить.

Решение о введении чрезвычайного положения было вызвано двумя взрывами, которые прогремели в воскресенье у двух коптских церквей в Танте и Александрии. В результате терактов погибли свыше 40 человек.

