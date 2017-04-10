Совбез ООН осудил теракты в православных храмах Египта
В заявлении для печати члены СБ назвали нападения «чудовищными и подлыми»
Совбез ООН осудил теракты в православных храмах Египта, назвав их чудовищными и подлыми.
Об этом дипломаты заявили в документе.
«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили чудовищные и подлые террористические нападения, совершенные сегодня в двух православных храмах в Танте и Александрии…» — цитирует сообщение ТАСС.
Кроме того, Совбез подчеркнул, что все страны должны начать активно сотрудничать с Египтом, чтобы добиться привлечения к правосудию всех причастных к этой атаке.
Напомним, что в результате взрыва, произошедшего в Вербное (Пальмовое) воскресенье в коптских православных храмах в Египте, более 40 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).