Мир Александр Чеков Совбез ООН осудил теракты в православных храмах Египта В заявлении для печати члены СБ назвали нападения «чудовищными и подлыми»

Совбез ООН осудил теракты в православных храмах Египта, назвав их чудовищными и подлыми.

Об этом дипломаты заявили в документе.

«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили чудовищные и подлые террористические нападения, совершенные сегодня в двух православных храмах в Танте и Александрии…» — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, Совбез подчеркнул, что все страны должны начать активно сотрудничать с Египтом, чтобы добиться привлечения к правосудию всех причастных к этой атаке.

Напомним, что в результате взрыва, произошедшего в Вербное (Пальмовое) воскресенье в коптских православных храмах в Египте, более 40 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).