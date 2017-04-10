Мир Владимир Гусев Израиль предупредил своих граждан об опасности нахождения в Египте После терактов в коптских церквях контртеррористическое бюро при Совете национальной безопасности призвало израильтян покинуть Синайский полуостров

Власти Израиля распространили предупреждение в адрес своих граждан об угрозе терроризма и опасности нахождения на Синайском полуострове. В воскресенье в Египте смертники подорвали две коптские церкви, общее число жертв превысило 40 человек. Ответственность за теракты взяла на себя организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«После сегодняшних терактов в Египте, которые показали возможности террористической группировки «Исламское государство», а также возросшую активность ее ответвлений на Синайском полуострове по подготовке направленных против туристов терактов на Синае, бюро призывает всех остающихся на Синайском полуострове израильтян немедленно покинуть этот район», — говорится в сообщении контртеррористического бюро при Совете национальной безопасности Израиля, которое цитирует ТАСС.

Кроме того, ведомство посоветовало гражданам государства предупредить родственников об опасности и предложить им незамедлительно вернуться на родную землю.