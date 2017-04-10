Экономика Владимир Гусев Рост цен на ЖКХ может превысить уровень инфляции Минэкономразвития допускает повышение тарифов с 1 июля 2017 года на 4%

Минэкономразвития России допускает, что тарифы ЖКХ с 1 июля повысятся более чем на прогнозируемый уровень инфляции, который составляет. Об этом говорится в предварительной таблице министерства. Плата за газ может вырасти на 3,9%, на отопление – на 4%. Суммарно платежка россиян может потяжелеть на 4%.

Федеральная антимонопольная служба заверяет, что прогноз Минэкономразвития это только ориентир. Ранее, с подачи экс-главы МЭР Алексея Улюкаева, в формировании тарифов использовался принцип «инфляция минус». Другими словами, стоимость ЖКХ планировалась на уровне ниже прогнозируемой инфляции. В 2017 году министерство может изменить этому принципу.

Замминистра экономического развития Николай Подгузов сообщил «Известиям», что ведомство продолжает придерживаться принципа «инфляция минус», но не исключает возможность отхождения от него. О том же заявили и представители ФАС.

Эксперты настроены более скептично, допуская рост тарифов выше обычного. Так аналитик «Финам» Алексей Калачев напомнил, что термин «инфляция минус» никак не закреплен законом, а значит необязателен к исполнению.

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Тарифы ЖКХ могут обогнать инфляцию