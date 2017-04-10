Законодательные собрания регионов активизируют борьбу с коррупцией
Владимир Путин посетит заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге
Законодательные собрания регионов активизируют борьбу с коррупцией. Этот вопрос будет одним из основных на заседании Совета законодателей, которое пройдет в Санкт-Петербурге и которое планирует посетить президент РФ Владимир Путин.
Об этом рассказал «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Предстоит обсудить проблемы, которые регионы испытывают при исполнении антикоррупционного законодательства, при формировании своего законодательства на основании федеральных нормативных правовых актов», – сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, рассказывая о повестке дня форума.
На данный момент регионы присылают свои предложения по повестке дня заседания. Позже, наиболее актуальные из них станут предметом поручений президента.
Эксперты считают, что такая форма работы центра с регионами имеет большое значение.
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Региональные ЗакСы озаботились антикоррупционной повесткой