Общество 10 апреля 2017, 07:38 Анастасия Мамина
Пожар произошел в Храме всех религий в Казани, погиб человек
Обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается
В Казани в Храме всех религий произошел пожар.
На момент прибытия пожарных огонь распространился на кровлю и чердачное помещение над вторым этажом многоуровневого здания.
«В 06:51 мск пожарные ликвидировали открытое горение в Храме всех религий. В здании был обнаружен мертвый мужчина, его личность устанавливается», — сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
Храм всех религий был построен в 1994 году.По замыслу художника, архитектора, скульптора и целителя Ильдара Ханова, храм является архитектурным символом цивилизаций, религий и культур.