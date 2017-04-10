Общество Анастасия Мамина Пожар произошел в Храме всех религий в Казани, погиб человек Обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается

В Казани в Храме всех религий произошел пожар.

На момент прибытия пожарных огонь распространился на кровлю и чердачное помещение над вторым этажом многоуровневого здания.

«В 06:51 мск пожарные ликвидировали открытое горение в Храме всех религий. В здании был обнаружен мертвый мужчина, его личность устанавливается», — сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Храм всех религий был построен в 1994 году.По замыслу художника, архитектора, скульптора и целителя Ильдара Ханова, храм является архитектурным символом цивилизаций, религий и культур.