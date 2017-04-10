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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 07:38 Анастасия Мамина

Пожар произошел в Храме всех религий в Казани, погиб человек

Обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается

В Казани в Храме всех религий произошел пожар.

На момент прибытия пожарных огонь распространился на кровлю и чердачное помещение над вторым этажом многоуровневого здания.

«В 06:51 мск пожарные ликвидировали открытое горение в Храме всех религий. В здании был обнаружен мертвый мужчина, его личность устанавливается», — сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Храм всех религий был построен в 1994 году.По замыслу художника, архитектора, скульптора и целителя Ильдара Ханова, храм является архитектурным символом цивилизаций, религий и культур.

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