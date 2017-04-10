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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Экономика 10 апреля 2017, 07:39 Владимир Гусев

Кабмин обновил госпрограмму развития транспортной системы страны

Новая редакция приведена в соответствие с федеральным законом о бюджете

Российское правительство утвердило государственную программу «Развитие транспортной системы» в новой редакции, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. Подписанное главой правительства РФ Дмитрием Медведевым постановление уточняет целевые индикаторы программы, по которым определяется степень достижения ее задач и целей, а также уровень реализации ключевых мероприятий, сообщила пресс-служба кабмина.

Также в новой редакции параметры финансирования государственной программы согласованы с федеральным законом о бюджете, чего требует Бюджетный кодекс РФ.

Кроме того, новая редакция госпрограммы содержит дополнение — приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», программу мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры к футбольному чемпионату мира 2018 года и транспортного комплекса столичного региона.

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