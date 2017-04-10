Мир Анастасия Мамина Самолет РФ выполнит наблюдательные полеты над США и Канадой На борту воздушного судна будут присутствовать американские и канадские специалисты

В период с 10 по 15 апреля российский самолет выполнит наблюдательный полет над территорией США. С 18 по 22 апреля он пролетит над территорией Канады.

«В рамках реализации международного договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательные полеты на российском самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 над территориями США и Канады», — сказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает «РИА Новости».

Маршрут будет согласован заранее, на борту будут присутствовать специалисты из Канады и США.