Мир 10 апреля 2017, 07:52 Анастасия Мамина
Самолет РФ выполнит наблюдательные полеты над США и Канадой
На борту воздушного судна будут присутствовать американские и канадские специалисты
В период с 10 по 15 апреля российский самолет выполнит наблюдательный полет над территорией США. С 18 по 22 апреля он пролетит над территорией Канады.
«В рамках реализации международного договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательные полеты на российском самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 над территориями США и Канады», — сказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает «РИА Новости».
Маршрут будет согласован заранее, на борту будут присутствовать специалисты из Канады и США.
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