Анна Шухнина В Горном Алтае произошло землетрясение Его магнитуда составила 3,3

Подземный толчок был зафиксирован сегодня около 7:30 в Горном Алтае. Его магнитуда составила 3,3, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.



Очаг находился в 248 км от Горно-Алтайска. По шкале MSK-64 интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла.



Как отмечает altapress.ru, землетрясение зафиксировано в границах очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе уже более 10 лет. Он связан с процессом горообразования в этом регионе.



Пока не было информации, есть ли разрушения каких-либо строений в результате подземного толчка.

