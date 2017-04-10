Мир Анастасия Мамина МИД Казахстана готовит новую встречу по Сирии в Астане Переговоры состоятся 10 мая

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что стороны, заинтересованные в урегулировании ситуации в Сирии, обязаны присоединиться к переговорам в Астане и Женеве.

Министр также подтвердил, что сейчас идет подготовка к следующей встрече по Сирии в Астане, которая назначена на 10 мая.

«Казахстан очень заинтересован, чтобы в астанинском процессе принимали участие все заинтересованные в укреплении режима прекращения боевых действий стороны. Но последнее слово за странами — гарантами переговоров», — заявил Абдрахманов, добавив, что Кахахстан считает, что круг участников переговоров можно расширить, включив наблюдателей, передает «Федеральное агентство новостей».