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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 09:06 Анна Шухнина

В Коми провалившийся под лед мужчина сам вызвал спасателей

К их приезду он получил значительное переохлаждение

Житель Сыктывкара провалился под лед на реке Сысола в Коми. Он не смог выбраться из полыньи из-за хрупкой корки льда, однако не растерялся и позвонил спасателям по мобильному телефону, уже находясь по пояс в воде.

Как сообщает ИА «Комиинформ», сотрудники Сыктывкарского отряда «СПАС-КОМИ» довольно оперативно прибыли на место происшествия. Но провалившийся к моменту прибытия уже успел сильно замерзнуть.

Со значительным переохлаждением он был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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