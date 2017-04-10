Анна Шухнина В Коми провалившийся под лед мужчина сам вызвал спасателей К их приезду он получил значительное переохлаждение

Житель Сыктывкара провалился под лед на реке Сысола в Коми. Он не смог выбраться из полыньи из-за хрупкой корки льда, однако не растерялся и позвонил спасателям по мобильному телефону, уже находясь по пояс в воде.



Как сообщает ИА «Комиинформ», сотрудники Сыктывкарского отряда «СПАС-КОМИ» довольно оперативно прибыли на место происшествия. Но провалившийся к моменту прибытия уже успел сильно замерзнуть.



Со значительным переохлаждением он был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

