Мир Анастасия Мамина РФ и США выполнят наблюдательные полеты над территориями друг друга Специалисты обеих стран будут присутствовать на борту Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Мельничук

Самолеты РФ и США выполнят наблюдательные полеты над территориями друг друга. Американское воздушное судно пролетит над территорией России в период с 10 по 14 апреля, российский самолет совершит полет над Штатами с 18 по 22 апреля.



Полеты будут совершены в рамках реализации международного договора по открытому небу. Маршруты согласуются заранее.

На борту американского самолета ОС-135Б будут присутствовать российские эксперты, которые проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и порядок применения аппаратуры наблюдения, передает «РИА Новости».

На борту российского воздушного судна Ту-154М Лк-1 будут находиться эксперты США.

Это девятый и десятый наблюдательные полеты над территориями государств — участников договора в 2017 году.

