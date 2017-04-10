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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 09:18 Анастасия Мамина

РФ и США выполнят наблюдательные полеты над территориями друг друга

Специалисты обеих стран будут присутствовать на борту

Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Мельничук

Самолеты РФ и США выполнят наблюдательные полеты над территориями друг друга. Американское воздушное судно пролетит над территорией России в период с 10 по 14 апреля, российский самолет совершит полет над Штатами с 18 по 22 апреля.

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Полеты будут совершены в рамках реализации международного договора по открытому небу. Маршруты согласуются заранее.

На борту американского самолета ОС-135Б будут присутствовать российские эксперты, которые проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и порядок применения аппаратуры наблюдения, передает «РИА Новости».

На борту российского воздушного судна Ту-154М Лк-1 будут находиться эксперты США.

Это девятый и десятый наблюдательные полеты над территориями государств — участников договора в 2017 году.


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