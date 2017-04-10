Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 09:36 Ксения Аскерова

В Приморском крае загорелось аварийное судно

Площадь пожара составила 80 кв. м

В порту города Находка загорелось аварийное судно, находящееся на ремонте в одном из плавдоков Приморского судоремонтного завода (ПСРЗ). Спасатели ликвидировали открытое возгорание, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании судна на улице Судоремонтная в плавучем доке спасатели получили в 11:59 (04:59 мск). Через несколько минут на место пожара прибыли первые расчеты пожарных. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно локализовали возгорание. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Угрозы распространения огня на другие объекты нет. В настоящее время специалисты осуществляют проливку конструкций и осматривают место происшествия, отмечает PrimaMedia.

Наверх

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи — это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Белла родилась с поэтической строчкой. И развила ее до великой поэзии
Александр Збруев
актер
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические — просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх