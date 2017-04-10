Ксения Аскерова В Приморском крае загорелось аварийное судно Площадь пожара составила 80 кв. м

В порту города Находка загорелось аварийное судно, находящееся на ремонте в одном из плавдоков Приморского судоремонтного завода (ПСРЗ). Спасатели ликвидировали открытое возгорание, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании судна на улице Судоремонтная в плавучем доке спасатели получили в 11:59 (04:59 мск). Через несколько минут на место пожара прибыли первые расчеты пожарных. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно локализовали возгорание. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Угрозы распространения огня на другие объекты нет. В настоящее время специалисты осуществляют проливку конструкций и осматривают место происшествия, отмечает PrimaMedia.