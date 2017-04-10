Мир 10 апреля 2017, 09:43 Анастасия Мамина
Глава Нацбанка Украины Гонтарева подала прошение об отставке
Позже состоится пресс-конференция членов правления регулятора
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту страны Петру Порошенко прошение об отставке.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В администрации президента эту информацию пока не комментируют.
Позже 10 апреля пройдет пресс-конференция главы и членов правления регулятора, сообщает аккаунт Нацбанка Украины в Facebook.
Гонтарева заявила, что собирается покинуть свой пост, неделю назад. Тогда в самом Нацбанке ее слова опровергли.