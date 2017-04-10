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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Спорт 10 апреля 2017, 09:50 Андрей Миленин

Рыжиков остается с «Рубином»

Новое соглашение с 36-летним голкипером подписано по схеме «1+1»

Сергей Рыжиков, голкипер казанского «Рубина», продлил контракт с футбольным клубом.

Как сообщат пресс-служба казанцев, соглашение с вратарем подписано по схеме «1+1» (один год с правом продления еще на год). Предыдущий контракт истекал летом этого года.

Ранее «Федеральное агентство новостей» со ссылкой источник информировало, что зарплата 36-летнего голкипера будет сокращена, однако увеличится бонусная часть.

Отмечалось, что принципиальная договоренность о новом соглашении была достигнута полмесяца назад, однако в минувшие выходные стороны урегулировали оставшиеся пункты. 

Сергей Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В казанском клубе он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны. Кроме того, он четырежды входил в тройку лучших вратарей России.

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