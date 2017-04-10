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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 09:46 Анна Шухнина

В Уфе откачивают талые воды

Работы идут в круглосуточном режиме

Столицу Башкирии в этом году ждет сильный паводок. Некоторым районам грозит затопление. В частности, критическая ситуация сложилась в микрорайоне Сипайлово, который находится в низине. Там сотрудники коммунальных служб ведут откачку талых вод в круглосуточном режиме.

Как сказали в мэрии Уфы, откачка вод будет производиться «до победного конца». Речь идет о полном осушении всех канав и луж.

Что касается общей подготовки Уфы к половодью, то, как сообщает ИА «Башинформ», коммунальщики стараются как можно скорее закончить ремонт домов перед паводком. В некоторых домах сегодня не будет электроэнергии, которую отключат, чтобы завершить все необходимые ремонтные работы. Света в квартирах не будет до 17:00.

По всей республике в эти дни началось половодье. Местные реки вскрылись, большая вода приближается к прибрежным районам.

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