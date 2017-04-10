Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 10:06 Ксения Аскерова

Студенты ДВФУ проведут на острове Русский акцию в защиту лисиц

Цель акции — привлечь внимание людей к гибели животных

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), обучающиеся по направлению «биология», проведут на острове Русский акцию «Рыжее сердце» в защиту диких лисиц.

В рамках акции организаторы проведут развлекательные мероприятия и расскажут, почему людям не следует подкармливать и приручать диких животных, сообщает ИА PrimaMedia. Отмечается, что участники акции смогут посетить познавательные и развлекательные площадки, организованные школой естественных наук ДВФУ и штабом студенческих отрядов ДВФУ, на которых будут проходить конкурсы, игры и мастер-классы для взрослых и детей. Кроме того, гостей ждет увлекательная игра от «Интеллектуальных боев ДВФУ».

За последнее время на острове Русский участились случаи выхода диких лис к местам туристических стоянок и отдыха людей. Однако ветеринары предупреждают об опасности контакта с животными, так как именно лисы являются основными переносчиками бешенства.

Читайте также:

Общительные лисы угрожают жителям Владивостока бешенством

Наверх

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи — это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Белла родилась с поэтической строчкой. И развила ее до великой поэзии
Александр Збруев
актер
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические — просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх