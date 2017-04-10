Ксения Аскерова Студенты ДВФУ проведут на острове Русский акцию в защиту лисиц Цель акции — привлечь внимание людей к гибели животных

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), обучающиеся по направлению «биология», проведут на острове Русский акцию «Рыжее сердце» в защиту диких лисиц.

В рамках акции организаторы проведут развлекательные мероприятия и расскажут, почему людям не следует подкармливать и приручать диких животных, сообщает ИА PrimaMedia. Отмечается, что участники акции смогут посетить познавательные и развлекательные площадки, организованные школой естественных наук ДВФУ и штабом студенческих отрядов ДВФУ, на которых будут проходить конкурсы, игры и мастер-классы для взрослых и детей. Кроме того, гостей ждет увлекательная игра от «Интеллектуальных боев ДВФУ».

За последнее время на острове Русский участились случаи выхода диких лис к местам туристических стоянок и отдыха людей. Однако ветеринары предупреждают об опасности контакта с животными, так как именно лисы являются основными переносчиками бешенства.

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