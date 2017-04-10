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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Спорт 10 апреля 2017, 10:33 Андрей Миленин

Касаткина вошла в топ-30 рейтинга WTA

19-летняя россиянка после победы на турнире в Чарльстоне поднялась с 42-го на 29-е место

Россиянка Дарья Касаткина вернулась в топ-30 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

В воскресенье 19-летняя россиянка стала победительницей турнира в американском Чарльстоне и поднялась с 42-го на 29-е место в рейтинге. Она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 6:3, 6:1 и выиграла свой первый одиночный титул WTA в карьере.

Другая представительница России Анастасия Павлюченкова сохранила 16-ю строчку, несмотря на завоеванный титул на турнире в мексиканском Монтеррее. Елена Веснина несколько ухудшила свое положение, спустившись с 14-го на 15-е места.

Светлана Кузнецова, лучшая из россиянок, не изменила своих позиций и осталась на 9-й строчке.

Рейтинг WTA по-прежнему возглавляет немка Ангелик Кербер, на втором месте представительница США Серена Уильямс. Тройку замыкает Каролина Плишкова из Чехии.

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